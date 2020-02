Laatste dag voor CEO Koen Van Gerven bij Bpost

Bij Bpost zwaait CEO Koen Van Gerven (61) woensdag af na zes jaar aan het hoofd van het postbedrijf. Zijn opvolger Jean-Paul Van Avermaet (52) neemt donderdag officieel de teugels in handen.

Van Gerven - die Johnny Thijs in februari 2014 opvolgde - maakte in augustus al bekend dat hij geen kandidaat zou zijn voor een tweede mandaat. De jongste jaren was de CEO onder vuur komen te liggen, onder meer door de overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial. Niet alleen ging het om een dure overname, het bedrijf bleek ook verlieslatend en kampte met hogere kosten dan gedacht. Daarvoor was al de overname van het Nederlandse PostNL mislukt. Ook zijn relatie met de vakbonden en het personeel zat niet goed.

Begin november duidde het benoemingscomité van Bpost uit vier kandidaten unaniem Jean-Paul Van Avermaet aan als nieuwe CEO. De vijftiger komt over van beveiligingsbedrijf G4S en is ook voorzitter van Voka Vlaams-Brabant. Bij zijn voorstelling gaf hij te kennen geen grote koersveranderingen te zullen doorvoeren.

E-commerce

Bpost zit in volle transformatie en probeert de dalende postvolumes te compenseren door op e-commerce in te zetten. Van Avermaet zal die koers dus blijven volgen. “De strategie ligt vast en de implementatie is al begonnen. We zien dat de eerste resultaten in de juiste richting gaan. Het zou raar zijn mochten we nu in een andere richting gaan”, zei hij in november.

In de tussentijd heeft Van Avermaet informeel deelgenomen aan een aantal vergaderingen en gisteren/dinsdag ging hij op terreinbezoek, aldus de woordvoerster van bpost. Morgen/donderdag neemt hij het roer over. Van Avermaet gaat bij bpost aan de slag aan dezelfde voorwaarden als zijn voorganger Van Gerven, zei voorzitter François Cornelis bij zijn voorstelling. Het lijkt er dus op dat ook de nieuwe CEO geconfronteerd wordt met de loonbeperkingen die de regering oplegde. Van Gerven verdiende in 2018 iets meer dan 900.000 euro, bonussen inbegrepen.