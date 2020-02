Zwaar ongeval op R4 in Gent: vier gewonden, zes wagens betrokken

Gent - Bij een zwaar verkeersongeval op de Kennedylaan (R4) in Gent zijn woensdagochtend zes wagens gebotst. Daarbij vielen vier gewonden, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

Het ongeval vond woensdagochtend omstreeks 4.55 uur plaats op de Kennedylaan ter hoogte van de ingang van ArcelorMittal. Door de aanrijding lagen er brokstukken op de hele weg, waardoor het verkeer in beide rijrichtingen gehinderd werd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is, maar volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum is er geen enkele aanwijzing dat gladheid een rol speelde.

De gecrashte wagens worden getakeld, maar het incident veroorzaakt wel veel verkeershinder in de buurt. De R4 in de richting van Gent is nog steeds volledig versperd, in de richting van de E34 is er één rijstrook vrij. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid in de richting van Wachtebeke. De weg zou volgens de brandweer in de loop van de ochtend weer vrijgegeven worden.