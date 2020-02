Ellende op Antwerpse Ring door ongeval op E34: twee uur filerijden

Antwerpen - In Antwerpen verloopt de ochtendspits enorm lastig. Door een ongeval met een vrachtwagen op de E34 staat het verkeer op de Antwerpse Ring muurvast vanaf Antwerpen-Noord. “Je verliest er bijna twee uur”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval ter hoogte van Waaslandhaven-Oost gebeurde even voor 7 uur. “Een vrachtwagen is er ingereden in de werfzone die op de E34 staat in de richting van Knokke”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er was heel wat schade, want de vrachtwagen heeft de betonnen jerseys geraakt en verloor daarbij ook één van de wielen.” Het ongeval had niets te maken met het winterse weer.

De weg was er lange tijd helemaal versperd en het verkeer werd omgeleid via de parallelweg. Dat zorgde voor opstroppingen die tot ver voelbaar zijn. Het is filerijden van Antwerpen-Noord tot Waaslandhaven-Oost. Ook het verkeer dat uit Limburg komt via de E313 naar Antwerpen voelt de impact van de versperring. “Je verliest zo’n 2 uur als je in de file staat”, zegt Bruyninckx. “Het is dan ook een heel lastige ochtendspits voor de Antwerpse pendelaar.” De takeling op de E34 zou tussen negen en tien uur afgerond moeten raken, maar het zal nog even duren voor de opgebouwde files zijn weggewerkt.

Zwarte smurrie op wegdek

Tot overmaat van ramp was er woensdagochtend aan het knooppunt van de A12 met de Antwerpse Ring in Antwerpen-Noord richting Gent sprake van een moeilijke doorgang door een smurrie op het wegdek. De Antwerpse brandweer en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om de rijbaan op te ruimen.

“Het gaat om een onbekende zwarte substantie op het wegdek over een lengte van zowat 100 meter”, zegt Jasmien O van de Brandweer Zone Antwerpen. “De vervuiler is voorlopig spoorloos en we hebben nog niet kunnen achterhalen om welk product het gaat. De civiele bescherming is nu met een zuigmachine ter plaatse om de smurrie te verwijderen.”