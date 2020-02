Nu al twintig doden bij massale protesten tegen nieuwe wet in New Delhi

Bij de meest gewelddadige protesten in de Indiase hoofdstad New Delhi in decennia zijn nu al zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er werden ook ongeveer 190 gewonden naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Volgens de politie raakten ook zo’n 40 agenten gewond.

Sinds begin deze week bekogelen verscheidene groeperingen mekaar met stenen en gaan mekaar te lijf met stokken. Moskeeën, winkels en auto’s worden in brand gestoken. Achtergrond voor het geweld zijn protesten tegen de burgerschapswet die door de hindoenationalistische premier Narendra Modi is doorgedrukt. Tienduizenden mensen betogen al weken tegen die wet, bij enkele protesten was er geweld en vielen doden.

De meest recente confrontaties vonden vooral in het noordoosten van New Delhi plaats, waar bijzonder veel moslims leven. Volgens critici discrimineert de burgerschapswet moslims. Zij zijn de grootste religieuze minderheid van India en maken ongeveer 14 procent van de Indiase bevolking uit. De hindoes zijn goed voor zo’n 80 procent.

De controversiële wet maakt het voor vele illegaal ingereisde migranten uit drie buurlanden waar moslims in de meerderheid zijn, makkelijker om in te burgeren, voor zover zij geen moslims zijn.

De confrontaties van de voorbije dagen vielen ook samen met het staatsbezoek aan India van de Amerikaanse president Donald Trump.