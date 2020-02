Zaak-Edmilson: STVV dient nu ook klacht in bij FIFA

In navolging van de klacht bij het parket van Limburg heeft STVV ook klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA ingediend omtrent de transfer van Junior Edmilson. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De Belgische Braziliaan verhuisde in 2018 van Standard naar Al-Duhail.

Toen Edmilson in januari 2016 STVV voor Standard verruilde voor 1,2 miljoen euro, werd afgesproken dat de Kanaries 40% van de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop zouden opstrijken. De vleugelspits vertrok in de zomer van 2018 naar Al-Duhail voor ‘slechts’ 2 miljoen.

STVV zag de kas zo slechts met 320.000 euro gespekt, maar volgens Sport/Voetbalmagazine ontvingen de Rouches nog 3,2 miljoen euro aan partnershipgeld van Al-Duhail. Op Stayen voelen ze zich bekocht en STVV eist dat Standard 40% van de werkelijke winst op de transfer betaalt: 1,28 miljoen euro.

Daarvoor stapte de Truiense club al naar het parket van Limburg, waar het zich burgerlijke partij stelde. Een kleine twee weken geleden legde het zoals aangekondigd ook klacht neer bij de FIFA.

In Luik maken ze zich sterk dat alles volgens de regels is verlopen. De mogelijke straffen daar zijn een boete voor Standard, een transferverbod of zelfs uitsluiting van internationale competities.