Dries Mertens siert de cover van Italiaanse kranten na historisch doelpunt tegen Barcelona

Dries Mertens schreef dinsdagavond geschiedenis om uitgerekend in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona zijn 121e doelpunt te scoren voor Napoli, een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik. Niet verwonderlijk dat de Rode Duivel woensdag zowat alle covers van de Italiaanse kranten siert.

Voor de toonaangevende Gazzetta dello Sport was Dries Mertens uiteraard de Man van de Match. “Het San Paolo stadion zong luid “Ciro, Ciro” voor Dries Mertens, die zoals in zijn dromen tegen de meest prestigieuze tegenstander het record van 121 goals van Hamsik als topschutter van Napoli evenaarde. Het doelpunt van Mertens deed Napels daveren, maar de Belg speelde ook een uitstekende match vanuit tactisch oogpunt. Omdat hij in verdediging ook de paslijnen van Barcelona afsloot. Vooral die van Busquets, maar hij ontfutselde ook enthousiast de bal van “zijne majesteit Messi”. Het was geen toeval dat wanneer Mertens het veld moest verlaten na een zware fout van Busquets, de Catalaanse regisseur even later wel de openingen vond zoals bij hij het doelpunt van Griezmann.”

“De Belgische recordman deed het op zijn Messi’s”, omschrijft Corriere dello Sport het. “Mertens deed Barcelona pijn met zijn talent. Zijn doelpunt was ongelofelijk. Zijn schot met rechts liet Ter Stegen perplex staan.” De krant gaf ook meer uitleg bij de viering van Mertens, die zijn tong uitsteak. “Een eerbetoon aan Napoli-materiaalman Tommaso Starace, die vaak ook een hoofdrol speelt op de Instagram-account van Mertens.” Die Tommaso postte achteraf ook een foto op Twitter waarop hij samen met Mertens zijn tong uitsteekt.

Non ci sono parole solo gioia pic.twitter.com/3VW2R8OUun — Tommaso (@TommyStar55) February 25, 2020

Ook Sky Sports Italia plaatste Mertens “en zijn magie” op een voetstuk. “De Belg wordt steeds belangrijker in de Champions League. Hij had een voet in 22 van de laatste 43 doelpunten van Napoli op het kampioenenbal. Toen Mertens uitviel in de tweede helft, zorgde dat voor een terugslag voor het hele team en werd dat quasi onmiddellijk cash betaald met een tegendoelpunt.” Volgens de Italiaanse sportzender zal Mertens tien dagen out zijn. Dat betekent wel dat hij opnieuw fit zou kunnen zijn voor de terugmatch in Barcelona. “Gattuso en zijn team hebben Mertens nodig in Barcelona om er iets te betekenen.”

Mertens zelf plaatste een opvallende foto op zijn Instagram-pagina. Een gefotoshopt beeld van zichzelf en Marek Hamsik voor het getal 121.