Weinig positieve woorden voor Bernie Sanders van zijn tegenkandidaten, al blijft hij wel favoriet: “Maar hij kan op dit moment zeker niet winnen van Trump”

De zeven Democratische presidentskandidaten leverden in aanloop van de voorverkiezingen in South Carolina (VS) en Super Tuesday een heel bitsig ultieme debat. Vooral de man in koppositie van de race, Bernie Sanders, mocht dinsdagavond de bonen vreten. “Sanders profiteerde tot nu van de verdeeldheid van de rest, maar nu verenigden ze zich samen tegen hem in de hoop om zelf nog een kans te maken.” Al sprong niemand van de tegenkandidaten er echt bovenuit.