Therapy? headliner op eerste dag van allerlaatste editie van Suikerrock

Tienen - De Noord-Ierse rockband Therapy? is op vrijdag 31 juli headliner van de openingsdag van de ‘Farewell Edition’ van Suikerrock in Tienen. De 34ste editie van het driedaagse stadsfestival, dat de voorbije jaren steevast meer dan 100.000 bezoekers over de vloer kreeg, is zoals bekend ook de laatste.

Op vrijdag programmeren de organisatoren op het hoofdpodium een ‘Throwback Line-Up’ met alleen groepen die hier in het verleden al eens op de planken stonden. Naast Therapy?, die zijn 30-jarig bestaan viert met het compilatiealbum ‘Greatest Hits (2020 versions)’, staan die dag ook White Lies en The Sisters of Mercy op het podium.

Aan de vooravond van het festival is er een ‘Farewell Party’ op de Grote Markt. Vanaf vrijdag zijn er naast de betalende optredens op de Grote Markt in het stadscentrum de gratis DJ-Stage, Acoustic Stage en Foodtruck Corner. Op zondag is er op het hoofdpodium de traditionele “Family Day” met onder meer Tom Jones, De Kreuners, Peter Koelewijn & The Rockets en Mathias Vergels.