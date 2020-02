Club Brugge heeft woensdagochtend in Oostende het vliegtuig genomen richting Manchester, waar het donderdagavond de terugmatch speelt tegen Manchester United in de zestiende finales van de Europa League (terug 1-1). Het kan in die partij geen beroep doen op de geblesseerde Dennis en Vormer en de geschorste Balanta. Krepin Diatta is onzeker.