Kamp C toont hoe we straks gebouwen kunnen printen

Westerlo - Naast circulair bouwen, is ook 3D-printen een van de technieken van de toekomst in de bouwsector. Op Kamp C in Westerlo wordt momenteel bij wijze van proefproject druk geprint aan een woning van twee verdiepingen in beton. Ook hierin wil het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie een voortrekkersrol spelen. Grote waarde is de grote betrokkenheid van zowel de bedrijfs- als onderwijswereld.

In januari vorig jaar werd op de campus van Kamp C een reuzengrote 3D-betonprinter geïnstalleerd, de grootste van Europa. Sindsdien wordt er intensief geprint aan een woning van twee verdiepingen. De eerste laag staat er al, met de tweede verdieping wordt nu gestart. “De markt van het 3D-printen blijft wereldwijd groeien, maar in België gebeurt er in de bouwsector voorlopig weinig tot niets, terwijl ze in andere sectoren er wel sterk op inzetten”, zegt Emiel Ascione die actief aan het project meewerkt.

“Nochtans zien we veel opportuniteiten. Met ons C3PO project willen we de innovators en early adaptors in de sector aanzetten tot actie. Het creëert nieuwe kansen naar jobgelegenheid. Bekisters, ijzervlechters, metselaars,… staan allen op de knelpuntberoepenlijst van 2020. Deze techniek kan de bouwsector toegankelijker maken voor profielen met minder fysieke capaciteiten”, zegt de projectverantwoordelijke.

Bij het project zijn heel wat partners betrokken, waaronder zowel bedrijven als studenten. “Studenten van de Universiteit Gent doen onderzoekswerk naar de kwaliteit van het beton, onder meer naar draagkracht en levensduur. Studenten van de opleiding bachelor bouw aan Thomas More campus Geel zijn dan weer betrokken bij de praktische uitvoering om de printer en alle technologie daarrond te bedienen. Elke dag opnieuw is het voor hen een interessante oefening. We laten het printen afhangen van hun agenda. Als zij kunnen, wordt er geprint, anders niet. Zo hoeven ze geen enkele stap van dit leerrijke en boeiende proces te missen”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Flankerend Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid en voorzitter van Kamp C.

Samenwerken

“Het geeft hen een ongelooflijke voorsprong om onmiddellijk mee te kunnen functioneren in de bedrijfswereld. Ze lopen weliswaar stage, maar innovatie als dit komt daarin nog weinig of niet aan bod. Op deze manier wél. Bovendien hebben ze al andere vaardigheden en ervaringen opgedaan die hen sterker maken. Ze leren bijvoorbeeld samenwerken in een zeer divers team en leren van mekaar. Ze worden ook sterker in probleemoplossend denken en werken. Zo zijn ze bijvoorbeeld, net op het moment dat een groep externen op bezoek was, al twee keer geconfronteerd geweest met de printer die stil viel. Het was toen alle hens aan dek om dat ding weer aan de praat krijgen. Ook daaruit hebben ze weer veel geleerd”, weet de gedeputeerde.

“Voor de bedrijven zelf is de inbreng van studenten met die kennis ook verrijkend”, gaat ze voort. “Ook hen willen we op deze manier triggeren, want als we willen innoveren in de bouw is het belangrijk dat iedereen mee is. In die zin betrekken we ook het grote publiek erbij door het organiseren van toonmomenten. We willen trouwens nog ruimer gaan en zijn nu aan het bekijken hoe we ook het secundair onderwijs bij dergelijke participatieve projecten kunnen betrekken.”

