Acht jaar cel voor verkrachter die slachtoffer in haar eigen woning hele nacht verkrachtte: “Tussendoor snoof hij cocaïne”

Roeselare - Zeven jaar geleden werd een vrouw in haar eigen woning in Roeselare een hele nacht verkracht door een gemaskerde, gewapende man. Bij thuiskomst had de dader haar met geweld naar binnen geduwd om haar dan in haar slaapkamer tot vier keer toe te verkrachten. Tussendoor snoof hij cocaïne. De dader is nu veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht jaar.

Op 7 augustus 2013 werd de toen 46-jarige woning pal in het centrum van Roeselare aangevallen. Bij thuiskomst kreeg ze een wapen in haar rug geduwd en zo naar binnen gedwongen. Ze werd de trap opgesleurd en op het bed smeten. “Mijn cliënte is op een gruwelijke wijze verkracht, niet één keer maar vier keer, zowel oraal als anaal. Tussendoor snoof hij cocaïne en daarna sloeg hij opnieuw toe. Mijn cliënte heeft gesmeekt om er mee te stoppen, ze is proberen te vluchten, maar ze zat gevangen in haar eigen huis. Pas ’s uur ’s morgens heeft hij de woning verlaten.”

Het slachtoffer belde naar de assistente van het OCMW en die verwittigde de hulpdiensten. “Een dokter stelde vast dat de vrouw brutaal was verkracht, ze het tal van krabwonden en blauwe plekken overal op haar lichaam en scheurwonden”, zei de procureur die een celstraf van vijf jaar vorderde.

De man droeg een kous boven zijn hoofd dus kon het slachtoffer hem niet identificeren. Er waren wel DNA-sporen en die had match met beklaagde Arrahmouni O. Een man die twintig jaar jonger is dan het slachtoffer en in Spanje een gevangenisstraf uitzit voor eveneens verkrachting.

Zeven jaar na de feiten draagt het slachtoffer nog steeds de gevolgen. “Mijn cliënte is moeten verhuizen omdat ze niet meer in haar eigen huis kon blijven door de feiten die zich er hadden afgespeeld. En ook nu in haar nieuwe woning voelt ze zich niet veilig. Ze neemt tot op de dag van vandaag nog medicatie voor angststoornissen en depressieve stemmingen.”, aldus haar advocate.

De man gaf verstek. Hij zit in Spanje een celstraf van dertien jaar uit voor partnergeweld en verkrachting van zijn toenmalige partner.

Na het proces sprak de rechter meteen het vonnis uit. O. werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht jaar en is ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt. Op vraag van het openbaar ministerie beval de rechter de onmiddellijke aanhouding. “Omdat er gevaar is dat de man zich zal onttrekken aan zijn straf en ook gevaar is voor recidive”, aldus de rechter.

Aan het slachtoffer werd een schadevergoeding van 5.000 euro toegekend.