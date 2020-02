Colruyt en Douwe Egberts strijken de plooien glad: opnieuw koffie in de winkelrekken

Er staat weer koffie van Douwe Egberts in de winkelrekken van supermarkten Colruyt en Okay. Het conflict tussen de winkelketen en het koffiemerk over de prijsvoorwaarden is bijgelegd.

In veel filialen van Colruyt en Okay stonden er al weken geen pakjes koffie van Douwe Egberts meer in de rekken. Om de laagsteprijsgarantie te kunnen handhaven, moet er soms op het scherp van de snee worden onderhandeld. En het koffiemerk wilde dit keer niet buigen voor de voorwaarden van de warenhuisketen. Dus werd er niet meer geleverd en stond er een plaatje met ‘tijdelijk onbeschikbaar’ in de winkelrekken.

Maar sinds deze week is het vertrouwde koffiemerk terug. “We zijn inderdaad tot een akkoord gekomen met Douwe Egberts”, zegt Hanne Poppe van Colruyt.

Coca-Cola

Intussen is er nog een dispuut. Met Coca-Cola. Ook met de frisdrankfabrikant geraakt men het niet eens over de voorwaarden. “Die gesprekken zijn nog altijd aan de gang”, zegt Poppe van Colruyt nog.

“Voorlopig is er nog frisdrank, maar de voorraden beginnen wel stilaan te slinken”, zegt een winkelverantwoordelijke.

