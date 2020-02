Verdachte opgepakt voor verkrachting en moord op studente (20): man liep op begrafenis rond met opvallende schaafwonden

Er is een verdachte opgepakt voor de verkrachting en moord op een 20-jarige universiteitsstudente in Mexico. De manier waarop is opmerkelijk: de man was de familie en vrienden van het meisje opgevallen omdat hij op haar begrafenis rondliep met schaafwonden in zijn nek.

Op de begrafenis van de 20-jarige Marbella Valdez Villareal waren de vrienden en familie van de Mexicaanse studente massaal komen opdagen. Het viel hen op die 14de februari op dat er een voor hen allen onbekende man rondliep die opvallende schaafwonden in zijn nek had. Ze sloegen alarm, want wie weet had hij wel iets te maken met de verkrachting en moord op de twintiger.

Hun wantrouwen bleek na onderzoek van de politie terecht: het DNA van de man werd gevonden onder de vingernagels van Marbella. En dus is hij meteen de hoofdverdachte voor de moord.

Huissleutels gestolen

De twee zouden elkaar leren kennen hebben in het benzinestation waar Marbella een centje bijverdiende, en haar familie denkt dat hij haar in de dagen voor haar dood lastigviel. Volgens de openbaar aanklager had de man haar huissleutels gestolen, twee dagen voor hij haar ontvoerd had. Hij zou haar dan meegenomen hebben naar zijn huis om haar te verkrachten en vervolgens te wurgen. Drie dagen na haar verdwijning werd het lichaam van Marbelle gevonden op een verlaten terrein in het noordwesten van Mexico.

De man zit in voorlopige hechtenis op verdenking van moord.