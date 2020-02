Antwerps ziekenhuis bouwt containerafdeling voor (mogelijke) besmettingen met coronavirus

Antwerpen - Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) bereidt zich voor op de komst van het nieuwe coronavirus. Het bouwt een containerafdeling om mensen die mogelijk besmet zijn met het virus op te vangen. “Maar bel eerst naar de huisarts voor je langskomt”, benadrukt medisch directeur Guy Hans.

Het Antwerpse ziekenhuis neemt extra maatregelen voor het nieuwe coronavirus. Enerzijds om mogelijke covid-19-patiënten te isoleren van mensen die niet besmet zijn, anderzijds om de flow van de spoedgevallen niet te verstoren. Het ziekenhuis ziet sinds zondag een duidelijke stijging van het aantal mensen dat zich wil laten screenen op het virus. Zij worden naar een aparte dienst in een container doorgestuurd, waar ze ook onderzocht worden.

Op dit ogenblik is het Antwerpse ziekenhuis het enige dat die maatregelen treft. “We anticiperen op een groter aantal mensen die het virus mogelijk hebben, zoals zij die terugkeren van vakantie”, zegt medisch directeur Guy Hans. In Noord-Italië bijvoorbeeld verspreidt het virus zich heel snel. “Het is niet ondenkbaar dat daar mensen tussen zitten die ook werkelijk besmet zijn.”

Vanaf morgen hoopt Hans de containerafdeling in gebruik te kunnen nemen. “Binnen een uur is het normaal gezien klaar”, zegt hij aan de telefoon. “Dan is het ook geverfd. Dan moet er nog de nodige uitrusting in komen zoals laptops en dergelijke.”

Eerst huisarts bellen

Hans benadrukt dat mensen die symptomen vertonen best naar hun huisarts bellen en niet op visite gaan. “De wachtzalen zitten al overvol. In de wachtzalen zit je tussen andere zieke mensen. Nee, het is beter dat je een huisarts belt. Hij of zij zal afstemmen of het nodig is om op screening te komen, en dán word je doorverwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.” Bij het UZA kom je dan terecht bij de containerafdeling.

Voor die dienst is ook extra personeel nodig. Zij worden ook extra opgeleid en getraind voor de procedures rond het virus. “We zitten gelukkig met heel gemotiveerd personeel. Mensen bieden zich spontaan aan voor shifts zodat er permanentie in het weekend is”, zegt Hans. “We zijn op dit moment volop aan het uitklaren hoe we dat net gaan doen.”

In andere ziekenhuizen worden nog geen extra maatregelen genomen, maar volgt het personeel het protocol en kunnen ze de besmette patiënten isoleren. In België is er tot nu toe één besmetting vastgesteld van het nieuwe coronavirus en die patiënt is inmiddels weer genezen.

