Spelers Lokeren weigeren te trainen zolang er geen duidelijkheid is

Een nieuwe episode in de soap rond de precaire financiële situatie van Lokeren. De spelers van de Waaslanders hebben woensdagochtend niet getraind. Na overleg met voorzitter Louis de Vries - die opnieuw geen duidelijkheid kon scheppen - hebben ze besloten te wachten op de definitieve en formele bevestiging van een kapitaalsinjectie deze week. Pas als die er is, willen ze de wedstrijdvoorbereiding hervatten. De match van vrijdag tegen Beerschot dreigt zo in het gedrang te komen.