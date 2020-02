Bewoners geëvacueerd na ontdekking van vliegtuigbom WO II in Maasmechelen

Maasmechelen - Bewoners in een straal van 180 meter rond de vindplaats van een vliegtuigbom in Maasmechelen zijn woensdagmiddag tijdelijk geëvacueerd. De Explosieven Ontmijningsdienst (EOD) van het leger moest ter plaatse komen om de twee ontstekers onschadelijk te maken. Het onschadelijk maken vond plaats in een nabijgelegen bos. Zodra gebeurd is, kan de EOD het projectiel met een lengte van 87 centimeter en 21 centimeter diameter verwijderen.

De vliegtuigbom van Amerikaanse makelij uit WOII werd ontdekt bij graafwerken voor het installeren van een regenwaterput in de voortuin van een woning in de Tulpenstraat. De werken werden meteen stilgelegd en de ontmijningsdienst van het leger werd verwittigd.

Bos

“De bom heeft vooraan een ontsteker en achteraan een ontsteker. We hebben alles in het naburige bos klaargemaakt om die onschadelijk te maken. Daarna kan de bom zelf meegenomen worden,” aldus de EOD.

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen kwam met meerdere ploegen ter plaatse om de buurt af te sluiten. Agenten gingen van deur tot deur om te zien of er nog bewoners thuis waren. Mensen konden eventueel bij familie terecht. Er was ook tijdelijk opvang voorzien in woon- en verzorgingscentrum Heyvis in Maasmechelen. Het is niet geweten om hoeveel bewoners het effectief ging.