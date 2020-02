E314 richting Lummen ter hoogte van Winksele versperd door ongeval met acht voertuigen

Lummen - Door een ongeval met acht voertuigen is de E314 richting Lummen ter hoogte van Winksele volledig versperd. Momenteel staat er al drie kilometer file, werd vernomen bij Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde om 13.15 uur, net voorbij de afrit van Winksele. Bij de acht voertuigen zijn ook enkele vrachtwagens. De hulpdiensten zijn ter plaatse, aangezien verschillende mensen gewond geraakten.

De snelweg is momenteel volledig versperd, en het verkeer staat vanaf Heverlee stil in een 3 kilometer lange file. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit van Winksele, om via de oprit van Herent de snelweg weer op te rijden.

Hoe lang de snelweg nog versperd blijft, is momenteel nog niet duidelijk. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving voorlopig te vermijden.