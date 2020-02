Bommetje in het Duits voetbal: voormalig bondscoach Jürgen Klinsmann rekent in gelekt document af met club van Boyata en Lukebakio

Het Duitse voetbal staat op stelten door een gelekt intern document dat voormalig Hertha-trainer Jürgen Klinsmann zou hebben geschreven. Daarin omschrijft de voormalige Duitse bondscoach in weinig verhullende termen wat er naar zijn mening precies foutloopt bij het Hertha BSC waar hij van november tot midden februari trainer was. “Walgelijke, schandalige aanvallen”, heeft de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio inmiddels gereageerd.

“Samenvatting: tien weken Hertha BSC.” Dat is de titel van het uitgelekte document van 22 pagina’s dat Jürgen Klinsmann zou hebben opgesteld voor geldschieter Lars Windhorst, die van de club uit de hoofdstad weer een topper wil maken. Klinsmann, die van november tot midden februari aan de slag was bij Hertha BSC, is echter snoeihard voor de werking van het voetbalteam, dat momenteel veertiende staat in de Duitse hoogste klasse. Vooral manager Michael Preetz krijgt ervan langs. “Jarenlange catastrofale missers op alle gebieden die met prestatiesport te maken hebben”, zo omschrijft Klinsmann de prestaties van zijn vroegere baas.

Volgens Klinsmann hangt er binnen Hertha een “leugencultuur, die de vertrouwensrelatie tussen de spelers en Preetz heeft vernietigd”. Ook voorzitter Werner Gegenbauer en de medische staf krijgen ervan langs. De eerste wordt omschreven als “erg slechtgehumeurd”, over de dokters van de club schrijft de voormalige Duitse bondscoach dan weer dat ze “spelers ziek of geblesseerd proberen te praten, om zo hun eigen belang te onderstrepen en met enkele apparaten geld te verdienen”.

Hertha: “Geschokt door beschuldigingen”

Besluiten doet Klinsmann door te stellen dat de ploeg “geen prestatiecultuur heeft, dat het enkel maar bezig is met transfers en er een gebrek aan charisma is binnen het management”. “Zoiets vertaalt zich direct naar het team”, gaat hij door. “Het management moet compleet vervangen. Als dat niet gebeurt, zullen alle inkomende transfers voortaan niet meer dan gemiddelde spelers zijn. In het voetbal is het immers een basisregel dat je maar zo goed bent als je omgeving.”

Op een persmoment woensdagmiddag heeft Hertha inmiddels gereageerd op het gelekte document. “Ik kan deze kritiek verdragen, maar veroordeel deze walgelijke, schandalige aanvallen op onze staf”, vertelde Preetz. “We zijn diep geschokt door de beschuldigingen die onze ex-coach.”