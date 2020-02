Dertig maanden gevangenisstraf voor gewapende scooterdieven

Genk - De rechtbank van Tongeren heeft twee mannen uit Wezet veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor een diefstal van een scooter. Tijdens de diefstal werden er ook enkele schoten met een alarmpistool gelost.

De twee mannen hadden gereageerd op een advertentie waarin een man uit Genk zijn scooter te koop aanbood. De mannen spraken met elkaar af om op 30 juni 2019 in Genk een proefritje met de scooter te maken en hem vervolgens eventueel te kopen.

Toen één van de kopers van een korte proefrit terugkwam, deed hij teken tegen zijn vriend dat die op de motor moest kruipen. De eigenaar van de scooter en zijn broer vreesden terecht dat de twee mannen zonder betalen met de scooter ervan door wilden gaan en probeerden hen tegen te houden.

Beschadigd

Daarop haalde één van de kopers een alarmpistool boven en loste enkele schoten in de lucht en in de richting van de twee Genkenaars. Daarna vertrokken ze met de scooter. Een getuige zag hoe één van de dieven van de gestolen scooter afstapte en in een geparkeerde auto stapte. Aan de hand van zijn getuigenis en camerabeelden waarop de auto te zien was kwam de politie bij de twee mannen uit Wezet uit. Tijdens een huiszoeking werd het wapen en de zwaar beschadigde scooter teruggevonden.

Aan de twee Genkenaren moeten de twee mannen een schadevergoeding van 3.650 euro betalen.