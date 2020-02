Tien Belgische passagiers cruiseschip Westerdam moeten niet langer thuis blijven

De tien landgenoten die vorige week terugkeerden naar België na hun reis met het cruiseschip MS Westerdam in Azië moeten niet langer thuis in quarantaine blijven. Dat meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid woensdag. De kans is zeer klein dat ze alsnog ziek zouden worden van het nieuwe coronavirus.

De tien Vlamingen keerden vorige week op verschillende tijdstippen terug na hun reis met het schip. De Westerdam had eerder deze maand een tiental dagen rondgevaren op de Aziatische wateren, totdat uiteindelijk Cambodja het schip toelating gaf om aan te meren. Andere landen lieten het schip uit vrees voor het coronavirus niet toe. Later bleek eerst dat één van de passagiers die het schip had verlaten, wel was besmet met het nieuwe virus. Maar nadien bleek die Amerikaanse vrouw uiteindelijk toch niet besmet te zijn.

Zelfevaluatie

Alleszins moesten de landgenoten normaliter tot overmorgen/vrijdag thuis in quarantaine blijven en regelmatig hun temperatuur meten. Maar na een nieuwe evaluatie werd beslist dat het niet langer nodig is, omdat er geen andere opvarenden ziek meer geworden zijn en de meest kritieke periode bij het ziekteverloop inmiddels gepasseerd is.

“We schatten in dat ze niet nog langer thuis moeten blijven. Ze mogen hun leven hervatten”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. Het agentschap contacteerde hen daarom woensdag per telefoon. De tien moeten wel waakzaam blijven, symptomen melden en aan zelfmonitoring doen. De kans dat ze nu nog ziek zouden worden, “wordt als zeer klein geschat”.