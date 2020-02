West-Vlaamse zakenman veroordeeld tot 10 maanden cel voor partnergeweld

Meulebeke - Een Meulebeekse zakenman is veroordeeld tot 10 maanden cel met probatie-uitstel voor slagen aan zijn ex. Het slachtoffer kon een audio-opname maken waarin duidelijk te horen is hoe hij haar slaat. Hij werd ook vervolgd voor verkrachting, maar daarvoor sprak de Kortrijkse strafrechter hem vrij.

Het slachtoffer had gedurende drie jaar een relatie met de man. Na een avondje met vrienden liep een discussie uit de hand. Volgens de beklaagde had zijn vriendin haar middelvinger naar hem opgestoken en het kwam tot een handgemeen. “Op de audio-opname die de vrouw maakte, is te horen hoe ze geslagen wordt terwijl ze de beklaagde smeekt om te stoppen”, zei de procureur eerder tijdens het proces. “Je hoort ook hoe hij ermee dreigt haar te verkrachten.”

Klassenjustitie

Volgens de advocaat van de vrouw werd ze in het verleden al verkracht door de zakenman toen ze orale seks weigerde, maar dat werd door de verdediging ontkend. “Het is niet omdat ze de feiten in detail beschrijft, dat ze ook effectief hebben plaatsgevonden. Je kan dit soort verhalen gewoon van het internet plukken”, klonk het. “Mijn cliënt is een groot zakenman voor een internationaal bedrijf en heeft veel aanzien. Zonder hier klassenjustitie van te maken, maar hij is zelfs ridder in de Kroonorde.”

De rechter meende dat de verkrachting niet bewezen. Hij werd wel veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met probatievoorwaarden en een boete van 1.600 euro voor de slagen en verwonding. Aan zijn ex-vriendin moet hij een schadevergoeding van 1.250 euro betalen.