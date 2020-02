Jess Thorup gelooft in een stunt: “Enkel kwalificatie telt, desnoods na strafschoppen”

Voor Jess Thorup is voetbal in principe meer dan louter mikken op een gunstig resultaat. Maar voor de Europese return van morgenavond tegen het Italiaanse AS Roma wil de Deense coach voor een keertje toch zondigen tegen zijn eigen principes. Zo oefenden de Buffalo’s vanochtend op de laatste training zelfs op het nemen van strafschoppen. Je weet nu eenmaal maar nooit.

“Enkel de kwalificatie telt morgenavond. De manier waarop is hierbij minder van tel. Vandaag hebben we zelfs geoefend op strafschoppen, je weet maar nooit. Zolang we maar doorgaan. We willen voor de grote verrassing zorgen”, liet Thorup vanmiddag geen twijfel bestaan over zijn ambities. “Ik zie dus zeker kansen voor ons morgen. Maar het wordt natuurlijk moeilijk want wij moeten scoren en Roma liever niet, anders moet je al driemaal scoren.”

De Buffalo’s beseffen maar al te goed dat ze vorige week een uniek kans hebben gemist om met de perfecte uitgangspositie toe te kunnen leven naar deze return: “In de kleedkamer merkte ik toch wat ontgoocheling na afloop van onze heenwedstrijd want we speelden een heel goede match in Rome. Enkel dat belangrijke uitdoelpuntje ontbrak en daardoor waren de spelers toch wel flink teleurgesteld. Je merkt dat we toch al verder staan qua verwachtingen dan enkele maanden terug.”

Codewoord: geduld

Toch beseft Thorup maar al te goed dat hij zijn spelers niet met al teveel druk op de schouders het veld mag opsturen. Geduld lijkt dan ook het codewoord voor deze return: “Als je na 80 minuten scoort, kun je nog altijd doorgaan na verleningen of strafschoppen. We willen zo lang mogelijk kans maken op kwalificatie. En met één doelpunt dwingen we al verlengingen af. Maar we zijn een team dat altijd probeert om te scoren, we zullen onze filosofie nu ook niet helemaal overboord gooien maar AS Roma is natuurlijk een topteam. Een halve kans kan fataal zijn.”

Foto: Photo News

Anderzijds benadrukte Thorup nog eens de status van AA Gent als best presterende Belgische ploeg in Europa: “Toen ik dit vanochtend las in de krant (Het Nieuwsblad, ssg), was dit natuurlijk niks nieuws voor mij (lacht). Maar we zijn nu nog met twee Belgische ploegen Europees in competitie en als we nu de volgende ronde zouden kunnen bereiken, zou dat toch fantastisch zijn. Hopelijk kunnen we iedereen verrassen!”

Depoitre is opnieuw van de partij

Voor dit cruciale duel kan de Gentse trainer trouwens opnieuw een beroep doen op Laurent Depoitre die voldoende hersteld lijkt van een vervelende voetblessure: “Laurent verscheen vanochtend op training. Vorig weekend beslisten we voor de partij tegen STVV om hem rust te geven omdat er toch wat reactie was nadat hij tegen Roma speelde. Zijn voetblessure speelde immers opnieuw op. Maar nu voelt de voet terug beter aan. Hij kon gisteren deels meetrainen en vandaag werkte hij de volledige training af.”

Foto: BELGA

Depoitre was om nog een andere reden een veelbesproken figuur tijdens de vragenronde op de traditionele persconferentie in de Ghelamco Arena: “Laurent miste inderdaad enkele kansjes in Rome. We hadden toen echt wel mogelijkheden. Maar hij was de eerste om dit achteraf ook te erkennen. Maar ik heb het gevoel dat onze spitsen echt het ‘momentum’ hebben. Het maakt niet uit wie scoort, als we maar raak treffen. We hebben meer dan één spits die de tegenstander in de gaten moet houden en daar moeten we morgen ook gebruik van maken.”

De Gentse ziekenboeg oogt momenteel trouwens opvallend leeg. Want behalve Yaremchuk (hiel), kan Thorup over al zijn spelers beschikken: “Alle spelers die aanwezig waren in Oostakker, hebben vanochtend ook effectief getraind. En dat geeft me veel ruimte in mijn keuzes”, aldus de Gentse coach die nog een boodschap in petto had voor de jarige Sven Kums: “Sven, leeftijd is maar een cijfer. Zolang je maar speelt, alsof je 26 oud bent.”