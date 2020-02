Voormalige militair krijgt veertig maanden voor gewelddadige home-invasie

Brasschaat - Een voormalige militair uit Brasschaat, die lid is van een motorbende, is tot een gevangenisstraf van veertig maanden veroordeeld omdat hij de woning van een vrouw uit Genk was binnengedrongen en haar in elkaar had geslagen.

De vrouw en haar man waren in 2017 met hun buren in een rechtszaak verwikkeld waardoor de gemoederen hoog opliepen. De politie moest verschillende keren tussenbeide komen tijdens de hoogoplopende ruzie. Toen de vrouw op 3 oktober 2017 op de zetel in slaap viel en haar man de hond uitliet stormden twee mannen de woning in en begon één van de mannen haar met een matrak te slaan.

Robotfoto

“Dit is van uw buurman”, riep de man, terwijl hij de vrouw meermaals met een matrak sloeg. Toen de vrouw begon te roepen, stormde de Engelse buldog van het koppel het huis binnen en sloegen de twee indringers op de vlucht. De bebloede vrouw werd door haar man naar het ziekenhuis gebracht en daar werd de politie verwittigd. Omdat de mannen niet gemaskerd waren, kon de vrouw haar aanvaller duidelijk beschrijven en werd er een robotfoto gemaakt die naar alle politiekantoren werd gestuurd. Een agent uit Mol herkende de voormalige militair die ook lid was van de motorclub No Surrender.

Uit een buurtonderzoek bleek dat de man samen met enkele leden van de motorbende enkele dagen voor de aanval op bezoek was geweest bij de buurman van de aangevallen vrouw. De militair werd in een ander dossier van geweld opgepakt en tijdens een huiszoeking werd ook een matrak terug gevonden. Wie zijn kompaan was, is niet duidelijk geworden tijdens het onderzoek. Zelf ontkent de militair de aanval. Na de aanval verkocht het koppel hun huis om alles achter zich te kunnen laten.

Aan het koppel en hun kinderen moet de voormalige militair een schadevergoeding van 5.125 euro betalen.