Truiense hooligan veroordeeld voor partnergeweld

Sint-Truiden - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 27-jarige man uit Sint-Truiden wegens partnergeweld veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf en vierhonderd euro boete. De man zit momenteel in hechtenis. Hij schond in de nacht van 9 op 10 november 2019 een tijdelijk huisverbod dat hem was opgelegd na eerder partnergeweld.

Drie dagen eerder, op 6 november 2019, was de man al voor gelijkaardige feiten voor de rechtbank verschenen. Hij kreeg toen achttien maanden cel, waarvan twaalf maanden met probatie-uitstel. In de nacht van 9 op 10 november 2019 ging de man weer tekeer tegen zijn vriendin, met wie hij twee kinderen heeft. Hij gaf haar links en rechts een slag op de kaak en hij trapte haar in de rug. De vrouw, met wie hij elf jaren samen was geweest, liep een gecompliceerde neusfractuur op. Ondanks het huisverbod dook hij aan haar woning op. Hij duwde haar naar binnen, waardoor ze ten val kwam en vervolgens klappen kreeg.

Drugs

De man zag cocaïne als oorzaak van zijn agressieve gedrag. Hij was naar eigen zeggen aan de drugs geraakt toen hij zich bij een groep hooligans had aangesloten. De verdediging sprak verder van een destructieve relatie, die nu verbroken is. De rechtbank reageerde verontwaardigd, toen beklaagde aanhaalde niet te kunnen gaan werken, omdat hij aan de drugs zit. “Wij betalen dus uw invaliditeitsuitkering, zodat u een mooi leventje kunt leiden”, zei de strafrechter. Via de verdediging werd een uitstel gevraagd, maar dat vond de rechtbank niet kunnen wegens de bijzondere ernst en maatschappelijke laakbaarheid van de feiten.