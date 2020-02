Café aan Turnhoutsebaan in Antwerpen moet twee maanden dicht wegens drugsfeiten

Antwerpen - Het Antwerpse stadsbestuur heeft in navolging van een besluit van burgemeester Bart De Wever (N-VA) een café op de Turnhoutsebaan laten sluiten voor twee maanden na herhaaldelijke vaststellingen van illegale feiten. Het gaat om onder meer vaststellingen van drugs, nachtlawaai, illegale tewerkstelling en inbreuken op het rookverbod. De zaakvoerder stond al bij de politie gekend wegens drugbezit en -verkoop.

Tijdens de laatste controle door de politie bleken er verschillende gebruikershoeveelheden hasj, een aangestoken joint en een verpakking met cannabis op de grond van de rookruimte te liggen en lagen er opgerookte joints en verpakkingen in de asbakken. Twee aanwezigen waren ook nog eens in het bezit van drugs. Tussen de radiator vonden de agenten een groot blok hasj van 62 gram. Het café werd meteen gerechtelijk verzegeld en nu moet het dus twee maanden dicht blijven.

“De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in het café herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs”, stelt het stadsbestuur woensdag. “De drankgelegenheid ligt in een buurt van winkels, scholen en haltes voor openbaar vervoer. De aanwezigheid van het café zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in een buurt die al langere tijd gebukt gaat onder drugproblematiek. Daarom is een tijdelijke sluiting van twee maanden noodzakelijk om de openbare veiligheid in de buurt te garanderen en de drughandel te ontmoedigen.”