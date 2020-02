Solskjaer looft Bruggeling: “Krépin Diatta kan zo goed als Sadio Mané worden”

Het nieuws dat Emmanuel Dennis en Ruud Vormer ontbreken voor Club Brugge in Old Trafford doet Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer geen euforisch dansje maken. Want de Noorse coach zegt te weten dat Krépin Diatta donderdag zeker aan de aftrap staat. “En voor mij is Diatta Clubs beste speler”, aldus Solskjaer.

Solskjaer kent Krépin Diatta van de Noorse competitie, toen de Senegalees als 17 en 18-jarige bij Sarpsborg speelde. “Eigenlijk was hij op test bij Molde, net voor ik daar was”, zei Solskjaer. “Maar iemand stuurde hem daar weg. Ik vraag me nog altijd af waarom.”

Want de Noor, die woensdag zijn 47ste verjaardag vierde, heeft een hoge dunk van de Senegalese flankspeler. “Hij heeft wat ik de X-factor noem. Als hij aan de bal is gebeurt er iets. Ik zie hem graag aan het werk. Onze verdedigers zullen hun handen vol met hem hebben. En dan denk ik in de eerste plaats aan Luke”, zei Solskjaer, terwijl hij linksachter Luke Shaw aanporde die op de persconferentie naast hem zat.

Foto: Photo News

Diatta zelf droomt ervan zo goed te worden als Sadio Mané, zijn grote broer bij de Senegalese nationale ploeg. “Hij heeft zeker gelijkaardige kwaliteiten als Mané”, zegt Solskjaer. “Hij is snel, onvoorspelbaar en heeft een goeie lichaamsbalans. Hij mag zeker de droom en de ambitie koesteren zo goed als hem te worden.”

Manchester United heeft geen grote blessurezorgen, op de langdurig gekwetsten Paul Pogba en Marcus Rashford na. In vergelijking met de heenmatch zal de Portugese steraankoop Bruno Fernandes nu wel in de basis starten.