Het meesterbrein vol twijfels: Pep Guardiola is vanavond zijn eigen grootste vijand

Woensdagavond zijn alle voetbalogen gericht op de clash tussen Real Madrid en Manchester City in het Santiago Bernabéu. Eentje zonder Eden Hazard, maar met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Pep Guardiola (49) krijgt mogelijk zijn laatste kans om met de Citizens eindelijk een topploeg te kloppen in de knock-outfase van de Champions League. Of slaat de twijfel weer toe bij de Catalaan?

“Ik moet bedenken hoe we Real Madrid kunnen verslaan. Maar als dat niet lukt, kan de voorzitter zomaar naar me toe komen en zeggen dat ik word ontslagen. Dan zou ik zeggen: Het was me een groot genoegen ...