BAS klasseert zaak Virton: match Virton-Beerschot moet herspeeld worden

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft de zaak rond de nietigverklaring van Virton-Beerschot woensdag geklasseerd. Dat heeft Beerschot laten weten op basis van een mail die het kreeg van het BAS, dat zich onbevoegd zou hebben verklaard in de zaak. Virton en Westerlo startten eerder een procedure tegen de inhaalwedstrijd, maar zij worden dus niet gehoord. Virton ontvangt Beerschot bijgevolg op maandag 2 maart voor de inhaalwedstrijd, al gaat Westerlo wel alle mogelijk rechtsmiddelen aanwenden om dit alsnog ver vermijden.

Afgelopen vrijdag heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond geoordeeld dat het resultaat van de wedstrijd Virton-Beerschot (1-0) nietig verklaard werd omdat het enige doelpunt van de wedstrijd niet goedgekeurd had mogen worden. De wedstrijd moet volgende week maandag 2 maart herspeeld worden.

Virton en Westerlo hadden een beroep aangespannen bij het BAS, maar dat verklaart zich nu onbevoegd. Normaal moeten alle rechtsmiddelen uitgeput zijn alvorens een club naar het BAS kan stappen. Omdat het in dit geval snel moest gaan, hebben Westerlo en Virton dat niet gedaan en in dat geval moeten de partijen zich vrijwillig bij het arbitragehof aanbieden. Het BAS kon dan ingrijpen, maar Beerschot, de KBVB én de Pro League bedankten er vriendelijk voor om vrijwillig langs te komen. Westerlo gaat nu uiteindelijk toch alle mogelijke rechtsmiddelen aanwinden om de re-match te vermijden.

Westerlo geeft zich nog niet gewonnen Foto: GMAX AGENCY

Beerschot laat woensdag op zijn website weten dat het BAS de beroepsprocedure heeft geklasseerd. “In navolging van de procedure die dinsdagmiddag door Virton en Westerlo werd opgestart bij het BAS, heeft het BAS deze middag beslist om de zaak te klasseren conform de artikelen 17.4 en 17.5 van het Arbitragereglement van het BAS. Beerschot is van in het begin van mening dat het BAS onbevoegd was en wenste dan ook dat de gebruikelijke procedure gevolgd werd. Inmiddels heeft het BAS de procedure dan ook gesloten. Beerschot heeft terecht gelijk gekregen wat betreft de scheidsrechterlijke vergissing die werd begaan in de wedstrijd Virton-Beerschot van 25 januari 2020.”

“Wat men ook mag beweren: het is zonneklaar dat de beoordeling van de scheidsrechter een dermate grove inbreuk vormde op de regels van het voetbalspel en dat de wedstrijd om die reden nietig diende te worden verklaard”, gaat Beerschot verder. “Beerschot heeft zich bewust afzijdig gehouden in alle commentaren om rustig in dit dossier te kunnen werken. Beerschot zal zich nu voorbereiden op de komende wedstrijden en verwacht dat dit in alle rust en sereniteit zijn voortgang kent.”