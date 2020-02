Good luck, Club Brugge: slechts één Belgische ploeg kon de voorbije 45 jaar in Engeland winnen

Een zege, of een gelijkspel met doelpunten. Dat zijn de enige twee manieren waarop Club Brugge donderdagavond ten koste van Manchester United kan doorgaan in de Europa League. De cijfers zijn echter niet al te hoopgevend.

In de ruim vijftig wedstrijden die Belgische ploegen al uitvochten op Engelse bodem, viel het dubbeltje immers nog maar drie keer naar Belgische zijde. Twee van die drie zeges kwamen er dan nog in de jaren ‘70. Lierse stuntte in 1971 met een 0-4-zege op het veld van Leeds, Antwerp lukte in 1975 een 0-1-zege bij Aston Villa. In de 45 jaar daarna slaagde echter maar één Belgisch team erin te gaan winnen op Engelse bodem. Zulte Waregem klopte in 2013 Wigan met 1-2 in de Europa League.

Manchester United won elk van zijn voorgaande vijf thuismatchen tegen een Belgische club. Club Brugge kon in dertien wedstrijden op Engelse bodem nog nooit winnen. Het speelde twee keer gelijk en verloor elf keer.