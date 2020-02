Amerikaanse luchtvaartmaatschappij schrapt Belgische koekjes bij de koffie op vluchten, en krijgt plots honderden klachten

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft het verkorven bij zijn passagiers. Niet omdat ze de prijzen van hun vliegtickets de hoogte injagen, niet omdat de beenruimte krapper wordt of de handbagage betalend. Wel omdat ze aankondigden dat ze het speculaaskoekje van Lotus niet meer zullen serveren bij de koffie op grote hoogte.

”Het speculaaskoekje van Lotus - Biscoff in het Engels - verdwijnt bij de koffie op onze vluchten en maakt plaats voor een Oreo Thins. United Airlines is altijd op zoek naar variëteit voor onze gratis snacks. We kijken dan ook uit naar de reacties van onze passagiers”, zei woordvoerder Andrea Hiller bij de aankondiging van het nieuws. En of de klanten reageerden. Enkelen juichend, maar de meesten verwensten de luchtvaartmaatschappij voor het schrappen van het Belgische koekje.

Dear @UnitedAirlines_ I can’t believe that you are changing your cookies from #biscoff to #oreos ?? please change BACK!!! pic.twitter.com/k5WBwsFDbI — Kevi (@TalkYourIshKevi) February 19, 2020

Grote concurrent Delta Airlines reageerde onmiddellijk op de vele klachten over de afschaffing van het koekje die op sociale media verschenen. “Wij hebben de speculaaskoekjes wel nog op onze vluchten”, verzekerden ze in de hoop om misnoegde United Airlines-reizigers in hun vliegtuigen te krijgen.

De band tussen Delta Airlines en Lotus is heel sterk. Ze serveren al vanaf de jaren ‘80 van vorige eeuw het speculaaskoekje op hun vluchten. Dat het Belgische koekje zo bekend is geraakt in de Verenigde Staten heeft het bedrijf eigenlijk grotendeels te danken aan die luchtvaartmaatschappij.

United Airlines schrok heel hard van de reacties. “We zijn blij te zien dat onze snacks aan boord zo’n hit zijn bij onze klanten.” En ze verduidelijkten dat Biscoff-fans niet bang hoefden te zijn. “We hebben de koekjes weer aan boord in mei.”

United Airlines moet nochtans beter weten. Ze kenden dit scenario al. De luchtvaartmaatschappij stootte twee jaar geleden al op luid protest toen ze een stroopwafeltje niet langer meer aanboden aan hun passagiers. Ook toen konden ze niet anders dan op hun genomen stappen terug te keren.

Vandaag serveren Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen ongeveer 200 miljoen speculaaskoekjes per jaar op hun vluchten.