UITGELEGD. Wat is het coronavirus? En hoe wordt het overgedragen?

Het coronavirus Covid-19 blijft zich maar uitbreiden. Intussen zijn al meer dan 80.000 mensen besmet, ruim 2.700 van hen zijn overleden. Eén man werd in ons land positief bevonden, maar is intussen genezen. Op Tenerife is bovendien een hotel, waar ook 118 Belgen verblijven, in quarantaine geplaatst sinds daar een Italiaanse toerist besmet bleek te zijn.