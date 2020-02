120 jaar Bayern: Rekordmeister presenteert uniek retroshirt

Bayern München heeft samen met shirtsponsor Adidas een bijzonder retroshirt voorgesteld ter gelegenheid van hun 120 jaar bestaan. Het roodwitte tenue is gebaseerd op de truitjes die Bayern droeg tijdens het behalen van hun eerste landstitel in het seizoen 1931-1932.

LEES OOK. Bayern wint met 0-3 tegen Chelsea in de Champions League

Donderdag 27 februari wordt het shirt officieel te koop aangeboden, de dag waarop de club in 1990 het levenslicht zag. Zondag 8 maart zullen de Lewandowski en co. dan te zien zijn in het shirt voor de thuismatch tegen Augsburg. Serge Gnabry, dinsdag nog goed voor twee goals tegen Chelsea in de Champions League, figureert als model voor de truitjes.