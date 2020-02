Egyptische ex-president Moebarak met militaire eer begraven

Egypte heeft woensdag een militaire uitvaart gegeven aan Hosni Moebarak, die gedurende drie decennia president van het land was voordat hij tijdens de protesten van de Arabische Lente van de macht verdreven werd. Moebarak stierf dinsdag op 91-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Caïro. Aan de begrafenisplechtigheid, die onder scherpe veiligheidsmaatregelen verliep, nam ook huidig president Abdel-Fattah al-Sissi deel.

Een legerhelikopter bracht het lichaam van de vroegere generaal van de luchtmacht naar een moskee in het oosten van Caïro, zo was op de staatstelevisie te zien. Behalve de twee zonen van Moebarak woonden talrijke hoge legerofficieren en regeringsafgevaardigden de islamitische gebedsdienst bij. Al-Sissi liep voorop in een begrafenisstoet van tientallen mensen. Moebaraks lichaam werd daarna in een legerhelikopter naar de begraafplaats van de familie in het noordoosten van de Egyptische hoofdstad gebracht.