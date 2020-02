Belgen zeker 14 dagen vast in getroffen corona-hotel op Tenerife: “Tegenvaller, maar liever hier dan in quarantaine in het militair hospitaal”

Het H10-hotel in Costa Adeje Palace op Tenerife, waar ook 118 Belgen verblijven, gaat veertien dagen in lockdown. Dat hebben de autoriteiten woensdagmiddag bekendgemaakt nadat nu al bij vier Italiaanse toeristen het coronavirus covid-19 werd vastgesteld. “Een tegenvaller, uiteraard. Maar nog liever hier dan in het militair hospitaal”, proberen de Belgen positief te blijven.

Het is zeker niet de reis waar voor ze naar Tenerife gekomen waren deze krokusvakantie. “Maar nu we hier zijn, proberen we er het beste van te maken. We hebben geen andere keuze”, klinkt het bij onze ...