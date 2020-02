Anderlecht-fans aanvaarden één snertseizoen (maar ook niet meer dan dat): “Play-off 2 oké, maar volgend jaar dan wel de titel”

Anderlecht organiseerde nog eens een open training en handtekeningensessie. Hoewel Play-off 2 erg dichtbij is, trotseerden zo’n 500 fans de kou om Kompany en co te aanmoedigen. Wij stelden hen drie essentiële vragen en daaruit blijkt dat de RSCA-aanhang nog optimistisch is. “De buitenwereld is te hard voor Vincent Kompany.”