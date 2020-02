Afghaanse president Ghani stelt zijn beëdiging uit

De herverkozen president van Afghanistan, Ashraf Ghani, heeft in de strijd om de uitslag van de presidentsverkiezingen zijn installatie in het ambt uitgesteld. Die zal in plaats van nu donderdag op 9 maart plaatsvinden, zo deelde het presidentiële paleis woensdag mee.

Ghani werd vorige week dinsdag, ruim vier maanden na de verkiezingen, tot winnaar uitgeroepen met 50,64 procent van de stemmen. Zijn uitdager Abdullah Abdullah erkende de uitslag niet. Hij wil een eigen regering vormen en kondigde ook aan dat hij als president zou worden ingezworen.

De strijd tussen de twee tegenstrevers stort Afghanistan, kort voor een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over de taliban, in een binnenlandse politieke crisis.

Akkoord

De speciale gezant van de VS voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, begroette de stap van Ghani. “Daardoor komt er tijd vrij voor noodzakelijk overleg, zodat de nieuwe regering rekening kan houden met de belangen van Afghanistan en zijn volk”, zei Khalilzad. De gezant schreef op Twitter dat Ghani en andere politici moeten verzekeren dat de nieuwe regering de verlangens van alle Afghanen weerspiegelt.

Zaterdag sloten de VS met de militante islamistische taliban een akkoord over de beperking van het geweld. Het akkoord omvat een toekomstige terugtrekking van Amerikaanse troepen en onderhandelingen die vredesgesprekken moeten inleiden. Daarbij gaat het om een herverdeling van de politieke macht in Afghanistan.