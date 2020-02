Ruim 300 genomineerden voor Nobelprijs voor Vrede

Klimaatactiviste Greta Thunberg was in 2019 al genomineerd. Foto: AP

Voor de Nobelprijs voor de Vrede zijn dit jaar 317 kandidaten genomineerd, waaronder 210 persoonlijkheden en 107 organisaties. Dit heeft het Noorse Nobelcomité woensdag op zijn website gemeld.

Het aantal kandidaten is het op drie na hoogste, maar ligt duidelijk onder de 376 genomineerden van 2016.

De winnaar van de Nobelprijs wordt traditioneel begin oktober bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt op 10 december plaats, de sterfdag van Alfred Nobel, die de prijs in het leven riep.

Onder meer politici, academici en vroegere winnaars van de Nobelprijs mogen kandidaten voordragen. De namen worden geheimgehouden, maar twee Zweedse parlementsleden gaven al prijs dat ze klimaatactiviste Greta Thunberg en de klimaatbeweging Fridays for Future hebben voorgedragen. Thunberg was al favoriet in 2019, maar de prijs ging toen naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed.