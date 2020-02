Twaalf vluchtelingen aangetroffen in koelwagen in Ternat

Ternat - In het Vlaams-Brabantse Ternat zijn woensdagnamiddag twaalf vluchtelingen aangetroffen die verstopt zaten in een koelwagen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). De twaalf zijn door de politie ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het ging om een koelwagen die een levering kwam doen bij het bedrijf Ferrero in de Industrielaan. Toen de laadruimte werd opengedaan, werden de twaalf personen aangetroffen. Volgens hun eigen verklaringen hebben ze de Eritreese nationaliteit maar verder onderzoek moet daarover meer duidelijkheid brengen. Wanneer de twaalf in de vrachtwagen zijn gekropen, is nog niet duidelijk.