Europa haalt zwaar uit naar België door lange regeringsvorming: hoe zwaar moeten we daaraan tillen? En heeft het gevolgen?

De Europese Commissie haalt in een rapport zwaar uit naar België door de erg lange vorming van een federale regering. Door het uitblijven ervan zijn de structurele hervormingen die noodzakelijk zijn voor onze economie tot bijna volledige stilstand gebracht, klinkt het bij de Commissie. Dat gevoel wordt gedeeld door experts. “We hebben een regering nodig om een structurelere ontsporing van de begroting te vermijden”, klinkt het. “We mogen dit rapport niet weglachen.”

De Europese Commissie laat elk jaar haar licht schijnen over de economische toestand van alle lidstaten, en we zijn het de laatste jaren gewoon geworden dat België daar geen al te beste beurt in maakt ...