Ron Jans reageert na zijn ontslag in de MLS wegens racisme: “Misschien ben ik wel te naïef”

Midden februari werd trainer Ron Jans (61) ontslagen bij FC Cincinnati in de Amerikaanse MLS vanwege vermeend racisme. Nu hij terug in Nederland is, heeft de ex-coach van Standard gereageerd op de feiten. De onduidelijkheid overheerst bij de Nederlander.

Jans zong in de kleedkamer het woord ‘nigger’ mee en dat brak hem zuur op. “Ik heb dat woord inderdaad meegezongen”, reageert Jans bij de NOS. “En de rest... misschien ben ik wel te naïef. Of te open. Maar het hele verhaal is mij niet duidelijk, wat zijn nu precies de andere aanklachten? En wie heeft ze ingediend? Ik weet het echt niet.”

De Nederlander is wel op de hoogte van één aanklacht. Het zou gaan om het vermelden van een ander woord. “In een wedstrijdbespreking op 6 oktober, heb ik het woord ‘slavernij’ gebruikt.”

“Ik was in het National Underground Railroad Freedom Center geweest en gebruikte slavernij als metafoor. Ik zei: dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurde. Maar blijkbaar is het genoeg als je het woord alleen al gebruikt, ook al ondersteun je de strijd tégen slavernij. Daar zit toch niks verkeerds in?”

De Nederlander wil de zaak zo snel mogelijk vergeten. Hij gaf aan dat hij terug aan de slag wil als trainer, maar op een wederoptreden in de MLS zit hij niet de wachten. “Als coach is het daar klaar”, besluit hij.