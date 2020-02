KU Leuven wil met nieuwe deliberatieregeling studieduur verkorten

Eerstejaars aan de KU Leuven die gemiddeld 10 op 20 halen, zullen vanaf academiejaar 2021-2022 voor maximum 12 studiepunten worden gedelibereerd voor buisvakken waarvoor ze 8 of 9 halen. Dat heeft de Academische Raad van de KU Leuven dinsdag beslist, meldt Veto en wordt bevestigd door rector Luc Sels.

De KU Leuven wil hiermee iets doen aan het feit dat studenten er alsmaar langer over doen om hun bachelordiploma te halen. Voorheen konden de studenten gespreid over de drie studiejaren zelf in totaal 18 studiepunten ‘tolereren’. Omdat ze dit in de praktijk na het eerste jaar vaak niet deden en liever een buisvak meenamen naar het tweede jaar, wil de KU Leuven weer zelf gaan delibereren. Studenten worden voortaan overigens ook verplicht om binnen twee jaar te slagen in al hun vakken van het eerste jaar.

Voorwaarden

Naast een verstrenging voor eerstejaars - er wordt enkel gedelibereerd voor studenten die hierdoor in één keer het eerste jaar volledig kunnen afleggen - impliceert de regeling ook een versoepeling. Naast de 12 te delibereren studiepunten die enkel gelden voor vakken in het eerste jaar, kunnen studenten nog 12 studiepunten ‘tolereren’ voor vakken in het tweede en derde jaar. Dat geeft een totaal van 24 tegenover 18 nu.

Er zijn volgens Sels nog enkele aspecten van de regeling waarvoor pas in maart een beslissing genomen wordt. Zo is de vraag nog niet beantwoord welke studiemogelijkheden studenten die na twee jaar hun eerste studiejaar nog niet volledig afgelegd hebben nog geboden wordt. Vraag is bijvoorbeeld of er ook voor hen een deliberatiemogelijkheid voorzien wordt of onder welke voorwaarden een dergelijke student een andere universitaire richting zou kunnen aanvatten.