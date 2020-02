Beurzen die in het rood duiken, bedrijven die winst- en omzetalarmen de wereld insturen… Naarmate het coronavirus vanuit Noord-Italië heel Europa aan het besmetten is, luidt de vraag niet langer óf de economie geraakt zal worden, maar wel in welke mate.

“De toestand is stilaan wel bloedserieus”, zegt Tom Simonts, senior financial economist van KBC, nu het coronavirus oprukt in Europa. “De cruciale vraag is hoe gevaarlijk de virusuitbraak in Italië is ...