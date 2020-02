Openhartige Mbappé over jeugdige ontmoeting met Zidane: “Moet ik mijn schoenen uitdoen?”

De Franse smaakmaker van PSG keek terug op zijn begindagen als voetballer, toen zijn vader een telefoontje kreeg van Real Madrid. Mbappé, toen 14 jaar, werd uitgenodigd voor een trainingssessie in de vakantie bij de Spaanse topclub en kon zijn oren niet geloven.

Mbappé gaf een inkijk in zijn gedachten in The Player’s Tribune, waar eerder ook Romelu Lukaku onomwonden verhalen over zijn jeugd liet optekenen.

“Het telefoontje van Real Madrid kwam binnen als een shock voor mij”, vertelt Mbappé. “Zeker toen mijn vader zei dat Zidane (toenmalig sportief directeur bij Real, nvdr.) mij wou ontmoeten. Ik was er volledig ondersteboven van en wou absoluut gaan.”

Ook de eerste ontmoeting met Zidane kon de aanvaller zich nog levendig herinneren: “Zidane bood me meteen een lift naar het trainingscentrum aan. Hij wees naar het voorste zitje en zei, ‘Zet u neer, vooruit!’ Ik bevroor en het enigste wat ik eruitkreeg was of ik mijn schoenen niet moest uitdoen,” gaf Mbappé toe.

Mbappé werd overdonderd door de présence van Zidane Foto: AFP

Zeven jaar later is de schuchtere Mbappé uitgegroeid tot één van de meest beloftevolle voetballers van de planeet. Verder in ’A letter to the young Kylians’ geeft de Franse wereldkampioen alle jonge voetballers de hoop om ook zoals hem aan de top van het voetbalfirnament te geraken.

Woensdag 11 maart neemt Mbappé het met PSG op in de terugmatch van de achtste finales van de Champions League tegen Dortmund.