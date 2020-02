Opnieuw minderjarige (15) ongepast aangeraakt in Rozenbroeken

Gent - In het zwembad Lago Rozebroeken is dinsdagochtend opnieuw een melding binnengekomen van ongepaste aanrakingen. Een 15-jarige bezoekster werd er ongepast aangeraakt. “De daders zijn geïdentificeerd en zullen ondervraagd worden”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen.

“We werden woensdagochtend op de hoogte gebracht”, zegt het parket. Een 15-jarig meisje werd dinsdagmiddag ongepast aangeraakt in het zwembad door drie minderjarige jongens. Een redder van dienst zag het gebeurde en greep in. Hij belde de politie en duidde de jongens aan. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. “We zitten nog in de beginfase van het onderzoek. De daders zijn geïdentificeerd en zullen verhoord worden. We gaan nu kijken of er camerabeelden beschikbaar zijn waarop de feiten te zien zijn.” Het zwembad kwam eerder al in opspraak na klachten van zedenfeiten in de zomer van 2019. Toen werden er identiteitscontroles ingevoerd voor wie een bezoek wil brengen aan het zwembad.