Belgische wetenschappers ontwikkelen flinterdunne en efficiënte zonnepanelen

Een Europees consortium, met een groot deel Belgische onderzoekers, heeft flinterdunne zonnecellen ontwikkeld die even efficiënt zijn als traditionele zonnepanelen. Dat maakt dakpannen mogelijk die ook als zonnepaneel zullen kunnen functioneren.

Vandaag bestaan die dunnefilmzonnecellen al. Het voordeel is dat ze flinterdun en flexibel zijn. De cellen zijn plooibaar en kunnen ontwikkeld worden in alle kleuren en groottes. Nadeel is dat ze een stuk minder efficiënt werken dan de traditionele blauwe of zwarte zonnepanelen die overal op daken liggen.

Heel fijn

Het Europees consortium Percistand - met daarin wetenschappers van UHasselt, imec en VITO - is er nu in geslaagd de efficiëntie van die dunnefilmzonnecellen te verhogen. “Het is voor het eerst dat dit lukt”, legt projectcoördinator Bart Vermang uit.

Concreet zijn de dunnefilmzonnecellen nu even efficiënt als klassieke zonnepanelen. Ze hebben een energie-efficiëntie van 25 procent: een kwart van de zonne-energie kan worden omgezet in elektriciteit. Bedoeling is de efficiëntie nog op te drijven tot 30 procent.

Bedoeling is uiteindelijk zonnepanelen op de markt te brengen die én efficiënt werken én die kunnen worden geïntegreerd in daken en muren. “De markt wil af van die blauwe zonnepanelen op rode daken. Met de nieuwe cellen zullen we bijvoorbeeld dakpannen kunnen maken die energie opwekken”.