Somaliër aangehouden voor rol bij overlijden asielzoekster Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - De verdachte van betrokkenheid bij het overlijden van een 21-jarige Somalische asielzoekster in Heusden-Zolder kende het slachtoffer. Dat is uit onderzoek gebleken. Zaterdag kort voor middernacht werd de 21-jarige Somalische vrouw levenloos aangetroffen ter hoogte van het opvangcentrum De Bark aan de Kapelstraat. Een jongeman met de Somalische nationaliteit uit Bocholt zit in de cel. Dat bevestigde persmagistraat Pieter Strauven woensdag.

Aanvankelijk werd gedacht aan een verkeersongeval met vluchtmisdrijf, maar verder onderzoek wierp een ander licht op de zaak. Na het aantreffen van het levenloze lichaam van de 21-jarige Somalische vrouw in de Kapelstraat startte de lokale politie Heusden-Zolder een onderzoek. Een getuige, die aanvankelijk ondervraagd werd, werd gaandeweg het onderzoek door de recherche gearresteerd en als verdachte verhoord. Dat bleek de Somaliër uit Bocholt te zijn.

LEES OOK. Doorbraak in bizarre aanrijding aan opvangcentrum: “Gevluchte” doodrijder van jonge asielzoekster speelde eerst nog voor getuige

Het parket vatte maandag een onderzoeksrechter voor feiten van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Na het bekijken van camerabeelden en uit de vaststellingen van het forensisch team na de autopsie is gebleken dat er opzet in het spel was. Het parket van Limburg kon niets kwijt over het motief of de omstandigheden van de feiten. Een racistisch motief werd door het gerecht in Hasselt met klem uitgesloten. Verdachte en slachtoffer hadden blijkbaar een conflict, dat zaterdag geëscaleerd is. Toen de 21-jarige Somalische te voet met vriendinnen terug naar het asielcentrum wandelde, zou ze dus doelbewust zijn aangereden, waarna ze het leven liet.