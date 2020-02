Besiktas doet Sinan Bolat voorstel voor drie jaar

Het blijft een open vraag: waar voetbalt Sinan Bolat volgend seizoen? De 31-jarige doelman is zoals bekend einde contract bij Antwerp, waar met Beiranvand al een nieuwe keeper op komst is. De Turkse topclubs hielden hem het voorbije jaar al nauwgezet in de gaten, en intussen is Besiktas concreet geworden. Besiktas, momenteel wel maar zevende in de Süper Lig, heeft Bolat een voorstel gedaan voor drie seizoenen. Het is een interessante optie, omdat huidig eerste doelman Loris Karius gehuurd is en - als het van Besiktas afhangt - aan het einde van het seizoen terugkeert naar Liverpool. Er komt voor volgend seizoen dus een plaatsje vrij en als Turkse Belg en Turks international is het voor Bolat nog extra aantrekkelijk. Afwachten wie de concurrentie aangaat met Besiktas en of Antwerp hem alsnog probeert te overtuigen om langer te blijven. (dvd)