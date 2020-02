15 procent van de jongeren doet wel eens aan ‘zelfcyberpesten’ door haatdragende berichten naar zichzelf te sturen, maar waarom doen ze dat?

Met een vals profiel op eigen Facebookposts gemene reacties schrijven, gênante foto’s van zichzelf de wereld insturen of naar zichzelf haatdragende privéberichten sturen. Wie dacht dat alleen pesters cyberpesten, heeft het goed fout. Want er bestaat ook zoiets als zelfcyberpesten. Uit een onderzoek van de UAntwerpen blijkt zelfs dat 15,1 procent van de jeugd zichzelf ooit al eens online pestte. “Sommigen doen het voor de fun, anderen uit zelfhaat”, zegt cyberexpert Heidi Vandebosch.

In 2013 stapte de Amerikaanse tiener Hannah Smith uit het leven. Volgens haar familie werd ze online gepest maar later bleek dat ze zichzelf de haatdragende berichten had gestuurd. Het verhaal van Hannah ...