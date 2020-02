Paulo Fonseca toont veel respect voor de Buffalo’s: “Dit AA Gent is sterker dan dat van 2016”

Je mag AS Roma-coach Paulo Fonseca gerust omschrijven als een “AA Gent-kenner”. De Portugese oefenmeester was immers enkele jaren terug ook aan de slag bij Shakthar Donetsk waarmee hij in 2016 tijdens de groepsfase van de Europa League tot tweemaal toe Gent partij gaf. Inderdaad, hetzelfde seizoen dat Tottenham door de troepen van Hein Vanhaezebrouck werd uitgeschakeld. Fonseca is dan ook de geknipte man om de Gentse ontwikkeling op het Europese toneel naar waarde te schatten.

Toen won hij telkens met ruime cijfers en scoorde zijn team in beide duels vijf maal maar nu ziet hij het niet zover te komen. De huidige lichting Buffalo’s dwingen dan ook best wel respect afbij de sportieve chef van AS Roma: “Je kunt beide teams heel moeilijk vergelijken. Er zijn nu eenmaal niet meer zoveel spelers aanwezig die toen ook bij Gent in actie kwamen. Bovendien hebben ze nu ook een nieuwe coach die toch ook een andere speelstijl hanteert. Maar als je mijn mening vraagt, denk ik toch dat dit huidige elftal sterker is dan het team dat ik met Shakthar heb bekampt.”

Toch gelooft Fonseca rotsvast in de kwalificatie van zijn team: “De heenwedstrijd heeft me niet verontrust”, pompt hij zichzelf en zijn team moed in. “We wisten vooraf al dat Gent een heel sterk team heeft met heel wat fysieke kracht en erg veel offensieve kwaliteiten. Dus we wisten dat het een moeilijke klus zou worden. En dat hebben ze in Rome ook bewezen. De uitgangspositie die ze verwierven is misschien niet ideaal, maar ze zullen er alles aan doen om zich te kwalificeren.”

Foto: BELGA

“Wedstrijd van hun leven”

Zo erkent de Portugese trainer ook meteen de thuisreputatie van AA Gent en beseft hij dat zijn team de kwalificatie niet zomaar cadeau zal krijgen: “Dit is voor AA Gent de wedstrijd van hun leven maar wij onderschatten hen zeker niet. Wij willen ook doorstoten naar de volgende ronde. Daarvoor moeten we onze taken uitvoeren zoals het hoort en moedig spelen. Zij zijn ongeslagen in eigen huis en scoorden telkens. Zij zullen dan ook zeer gemotiveerd zijn.”

“In Europa gaan enkel de moedige ploegen door, weet je, de teams die offensief spelen met full backs die ook offensief denken. Dat hebben we ook in de heenwedstrijd gedaan. Ik denk dat het fout zou zijn mochten we morgenavond enkel maar focussen op het defensieve. We moeten aanvallend voetballen en een doelpuntje scoren. Dit is ook voor ons een belangrijk duel. En we moeten zeker gefocust aan de aftrap komen en er vanuit gaan dat het terug 0-0 is. Een Italiaanse ploeg heeft nog nooit de Europa League gewonnen, dit is voor ons dan ook zonder twijfel een heel belangrijk doel.”