Engelse FA tikt Dele Alli op de vingers voor misplaatste grap over het coronavirus

Dele Alli (23) moet zich verantwoorden voor een video op sociale media. De grap van de middenvelder van Tottenham over het uitgebroken coronavirus viel niet in goede aarde bij de Engelse voetbalbond. Hij bood al zijn excuses aan, maar de FA wil nu ook nog een verklaring van Alli over het feit.

De Britse international postte een filmpje op Snapchat waarbij hij een man schoffeerde op de luchthaven. Alli filmde zichzelf met een mondmaskertje, daarna richt hij de camera op een Aziatisch uitziende man en een flesje desinfecterende handgel met als bijschrift: “Dit virus zal sneller moeten zijn als het mij wil vastgrijpen.”

Dele Alli verwijderde de video snel en bood zijn excuses aan op het Chinese sociale medianetwerk Weibo. Nu wil de FA echter nog een reactie zien van de ploegmaat van Vertonghen en Alderweireld.

In het statement zegt de FA onder meer dat Alli “ongepast handelde en het voetbal in het algemeen in diskrediet bracht.” Bovendien was de post van Alli “in strijd met de regels die de voetbalbond heeft opgesteld.”

Dele Alli heeft nog tot volgende week om een verklaring af te leggen. Daarna volgt nog een verder onderzoek.